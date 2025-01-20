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TikTok уведомил пользователей в США о возобновлении работы приложения

Пользователи вновь могут просматривать новые видео.

Источник: Аргументы и факты

Китайская социальная сеть TikTok уведомила пользователей в США о возобновлении работы приложения, однако его скачивание по-прежнему невозможно, сообщает РИА Новости.

В уведомлении говорится, что благодаря усилиям президента Дональда Трампа TikTok возвращается в США, и пользователи могут просматривать новые видео.

Несмотря на то, что приложение функционирует и доступно для просмотра контента, скачать TikTok из магазина приложений Apple по-прежнему нельзя. Это создает определенные ограничения для пользователей, желающих установить приложение на свои устройства.

Ранее компания поблагодарила избранного президента Дональда Трампа за предоставление ясности и уверенности для своих провайдеров. Отмечается, что благодаря предпринятым им мерам TikTok сможет продолжить работать в США, обеспечивая доступ более чем 170 миллионам американцев.