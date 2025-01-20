Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 20 января 2025

Отключение отопления в Иркутске 20 января 2025 коснется Свердловского и Октябрьского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, специалисты займутся ремонтом, чтобы в дальнейшем не возникло аварийных ситуаций.
Отключение отопления в Иркутске 20 января 2025.
— Отремонтируем тепловую сеть по улице Бочкина, 11, — уточнил оператор.
Работы начнутся утром. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Так же это значит, что жители на время останутся без горячей воды. Работы начнутся с самого утра, закончатся лишь к вечеру. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 15 января 2025, можно узнать в таблице.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что патрульные группы нашли пять несанкционированных купелей на водоемах Иркутской области. Их обнаружили в черте города Ангарска на реке Китой, а также в Усть-Куте на реках Кута и Якурим.