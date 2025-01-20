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«Предприятие-призрак» по производству икры нашли в Ангарске

Продукт изготавливали в обычном жилом доме.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области нашло «предприятие-призрак», которое занималось производством икорной продукции. Как стало известно КП-Иркутск, фирма зарегистрирована в Ангарске, однако во время выездного обследования специалисты выяснили, что в качестве адреса указан обычный многоквартирный жилой дом.

— Согласно сведениям Единого реестра деклараций о соответствии отсутствуют сведения об оценке (подтверждении) соответствия пищевой продукции (икра зернистая лососевая) обязательным требованиям, — говорится в сообщении.

Получается, что икру изготавливали неизвестные люди в непонятных условиях. Соответственно, продавать ее опасно и незаконно. Продукт, кстати, мог попасть на прилавки магазинов в Омской области.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске полицейские и волонтеры разыскивают родственников мужчины, потерявшего память. Сибиряка нашли 17 января в районе улицы Комсомольской.