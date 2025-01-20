«Предприятие-призрак» по производству икры нашли в Ангарске

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области нашло «предприятие-призрак», которое занималось производством икорной продукции. Как стало известно КП-Иркутск, фирма зарегистрирована в Ангарске, однако во время выездного обследования специалисты выяснили, что в качестве адреса указан обычный многоквартирный жилой дом.