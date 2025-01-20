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Оскорбил человека и заплатил: суд обязал водителя Хабаровского края выплатить компенсацию обруганному пешеходу

В районе имени Лазо в Хабаровском крае водитель автомобиля оскорбил пешехода, проезжая мимо него.

Источник: AP 2024

Неизвестно, что побудило мужчину выругаться, однако местный житель не растерялся и подал гражданский иск о компенсации морального вреда, требуя 20 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе судов Хабаровского края, в ходе судебного заседания водитель заявил, что его слова не были адресованы пешеходу. Однако свидетель и видеозапись подтвердили обратное.

Суд установил, что оскорбительные слова нарушили право пешехода на уважение личности и доброго имени. В итоге суд взыскал в пользу пешехода 5 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.