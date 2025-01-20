Оскорбил человека и заплатил: суд обязал водителя Хабаровского края выплатить компенсацию обруганному пешеходу

Неизвестно, что побудило мужчину выругаться, однако местный житель не растерялся и подал гражданский иск о компенсации морального вреда, требуя 20 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе судов Хабаровского края, в ходе судебного заседания водитель заявил, что его слова не были адресованы пешеходу. Однако свидетель и видеозапись подтвердили обратное.
Суд установил, что оскорбительные слова нарушили право пешехода на уважение личности и доброго имени. В итоге суд взыскал в пользу пешехода 5 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.