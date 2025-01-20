Приказ Минтранса о скидке в 50% на детские авиабилеты вступил в силу в России

Если же ребёнку менее двух лет, и он летит с одним сопровождающим без предоставления отдельного места, ему положена скидка 100% на внутренних рейсах и 90% — на международных. В случае же, если малышу всё же нужно своё кресло, скидка будет составлять 50%. Исключения составляют билеты в бизнес-классе и на субсидированные маршруты.