Приморец решил опорочить бывшую жену в Интернете и стал фигурантом дела по двум статьям УК РФ

В ноябре 2024 года он опубликовал в мессенджере «медиафайлы, содержание которых составляет тайну близкого человека» (ч. 1 ст. 137 УК РФ — нарушение неприкосновенности частной жизни), а также некие порнографические фотографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). Этот контент стал доступен «неограниченному кругу лиц».
Следователь ходатайствовал об аресте подозреваемого, и суд удовлетворил это ходатайство. Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении Отдела по борьбе с киберпреступностью полиции Приморья. Фигуранту грозит реальное лишение свободы: максимальный срок по 137-й статье — два года колонии, по 242-й статье — шесть лет.
Кроме того, у него могут конфисковать гаджет, с которого были совершены публикации, как орудие преступления. Такие случаи в российской судебной практике уже были.