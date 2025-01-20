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«Можно хоть один день без опоздания приехать!?»: девятибалльные пробки парализовали движение в Иркутске утром 20 января

Пробки в Иркутске утром 20 января достигли девяти баллов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пробки в Иркутске утром 20 января 2025 достигли девяти баллов. Судя по картам, движение парализовало в центральной части города. В ожидании стоят машины на улице Советской, Байкальской, Партизанской.

Пробки в Иркутске утром 20 января 2025.

Многокилометровые очереди выстроились на улице Захарова, Академической, Сурнова, Рабочего штаба и многих других. Водители, не зная чем себя занять, начали переговариваться в чате.

— Можно хоть один день без опоздания приехать?!

— Хочется домой…

— Давайте просто возьмем и … не будем стоят в пробках, — пишут расстроенные сибиряки.

Сейчас остается лишь ждать, когда пробки в Иркутске утром 20 января 2025 рассосутся и движение восстановится.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 20 января.