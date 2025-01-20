Самолет Ил-76 распиливают в районе аэропорта Иркутска

В Иркутске на улице Ширямова ранее стоял самолет Ил-76, он был размером с трехэтажный дом, поэтому было сложно не обратить на него внимание. Однако в конце 2024 в сети появилась информация — лайнер распиливают. В связи с этим КП-Иркутск обратилась в аэропорт города, эту информацию официально подтвердили.
— Самолет принадлежит городку ИВАТУ, а точнее министерству обороны. Ранее студенты военного авиационного инженерного училища проходили там учения, однако сейчас учебного заведения нет, а значит, и самолет не нужен, — рассказали в пресс-службе аэропорта.
Сейчас специалистам предстоит завершить работу и вывезти распиленные части с территории.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что «предприятие-призрак» по производству икры нашли в Ангарске. Продукт изготавливали в обычном жилом доме.