Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет Ил-76 распиливают в районе аэропорта Иркутска

Лайнер принадлежит городку ИВАТУ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на улице Ширямова ранее стоял самолет Ил-76, он был размером с трехэтажный дом, поэтому было сложно не обратить на него внимание. Однако в конце 2024 в сети появилась информация — лайнер распиливают. В связи с этим КП-Иркутск обратилась в аэропорт города, эту информацию официально подтвердили.

— Самолет принадлежит городку ИВАТУ, а точнее министерству обороны. Ранее студенты военного авиационного инженерного училища проходили там учения, однако сейчас учебного заведения нет, а значит, и самолет не нужен, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Сейчас специалистам предстоит завершить работу и вывезти распиленные части с территории.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что «предприятие-призрак» по производству икры нашли в Ангарске. Продукт изготавливали в обычном жилом доме.