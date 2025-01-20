Самолет Ил-76 распиливают в районе аэропорта Иркутска

В Иркутске на улице Ширямова ранее стоял самолет Ил-76, он был размером с трехэтажный дом, поэтому было сложно не обратить на него внимание. Однако в конце 2024 в сети появилась информация — лайнер распиливают. В связи с этим КП-Иркутск обратилась в аэропорт города, эту информацию официально подтвердили.