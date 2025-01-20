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Потепление до нуля и метель местами ожидаются в Омской области 20 января

Синоптики прогнозируют сильный ветер в отдельных районах.

Источник: Комсомольская правда

Новая рабочая неделя начнется с кратковременного потепления до 0 градусов и снегопадов. О том, какая будет погода в Омске 20 января 2025, а также в Омской области, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Днем температура воздуха поднимется до 0…-5 градусов. Местами по Омской области ожидается небольшой снег, метель и гололедица. На дорогах возможны снежные заносы. Скорость ветра составит от 7 до 12 м/с. В отдельных районах порывы ветра могут достигнуть 17 м/с.

Во вторник, 21 января, погода в Омске и области существенно не изменится. В течение суток температура воздуха будет в пределах −2…-7 градусов.

Ранее мы сообщали, что синоптики прогнозируют перепады температур в ближайшие дни. В среду, 22 января, столбик термометра на территории региона опустится до −30 градусов.