Потепление до нуля и метель местами ожидаются в Омской области 20 января

Новая рабочая неделя начнется с кратковременного потепления до 0 градусов и снегопадов. О том, какая будет погода в Омске 20 января 2025, а также в Омской области, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Днем температура воздуха поднимется до 0…-5 градусов. Местами по Омской области ожидается небольшой снег, метель и гололедица. На дорогах возможны снежные заносы. Скорость ветра составит от 7 до 12 м/с. В отдельных районах порывы ветра могут достигнуть 17 м/с.
Во вторник, 21 января, погода в Омске и области существенно не изменится. В течение суток температура воздуха будет в пределах −2…-7 градусов.
Ранее мы сообщали, что синоптики прогнозируют перепады температур в ближайшие дни. В среду, 22 января, столбик термометра на территории региона опустится до −30 градусов.