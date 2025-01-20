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Генпрокуратура требует от яхт-клуба во Владивостоке сотни миллионов рублей

Генеральная прокуратура подала иск в арбитражный суд Приморского края против яхт-клуба «Улисс Марин» с требованием взыскать 244 млн рублей и имущество компании, сообщает ИА DEITA.RU. Судебное заседание назначено на 20 февраля.

Источник: ДЕЙТА

Иск связан с признанием недействительными сделок от 2021 года по покупке и аренде земельных участков. Действуя в интересах министерства обороны, Генпрокуратура требует возвратить государству 243,8 млн рублей и недвижимость, включая здание яхт-клуба, которые оценивают почти в 100 млн рублей.

Суд также удовлетворил заявление об обеспечительных мерах и привлек к делу третьих лиц, включая Росимущество, региональное управление Роскадастра и администрацию Владивостока.

Яхт-клуб «Улисс Марин» занимается хранением судов и расположен в бухте, используемой для базирования кораблей Тихоокеанского флота. Компания зарегистрирована в 2006 году под названием «Накао-Марин» и переименована в 2023 году. Собственниками являются местные предприниматели, чьи основные доходы связаны с бетонным заводом.

Прокуратура