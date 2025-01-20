Генпрокуратура требует от яхт-клуба во Владивостоке сотни миллионов рублей

Иск связан с признанием недействительными сделок от 2021 года по покупке и аренде земельных участков. Действуя в интересах министерства обороны, Генпрокуратура требует возвратить государству 243,8 млн рублей и недвижимость, включая здание яхт-клуба, которые оценивают почти в 100 млн рублей.