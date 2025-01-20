Омским студентам 25 января подарят свободное посещение катка

Омские студенты могут активно отметить праздник — День студента на катке на площади Бухгольца 25 января. Время бесплатного посещения с 19:00 до 22:00. Для того, чтобы прокатиться бесплатно, нужно иметь с собой студенческий билет.
Как рассказали в мэрии, студентов ждут масса интересных активностей, в том числе конкурсы с призами, а также горячий шоколад (он также будет предоставляться по студенческому билету). Кроме самого катания, гостей ждет картинг на льду, а также музыкальная программа.
Добавим, что в 2025 году Омск получил статус «Молодежная столица России». Ранее мы рассказывали, как проходил отбор. В течение года в городе пройдет множество мероприятий, направленных на развитие туризма, спорта и молодежных инициатив.