Придётся подождать: Россияне не смогут выйти на пенсию по старости в 2025 году

«В минувшем году на пенсию по старости вышли женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины 1961 года рождения. Время выхода на пенсию женщин 1967 года и мужчин 1962 года рождения придёт в 2026 году», — рассказала экономист РИА «Новости».