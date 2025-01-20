В Министерстве обороны ответили на вопрос о полетах НЛО над Казахстаном

Согласно отчету Пентагона, было зарегистрировано более 700 случаев, о которых в период с 1 мая 2023 года по 1 июня 2024 года сообщалось американским властям. Казахстан не является исключением: наши сограждане нередко публикуют фото и видео неизвестных объектов, которые они увидели в небе. По этому поводу Tengri Life обратились с официальным запросом в Министерство обороны республики.