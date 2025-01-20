Открыта продажа билетов на прямые рейсы Владивосток — Магадан

Прямое авиасообщение будет происходить дважды в неделю — по средам и субботам. Рейсы выполнит авиакомпания «Аврора» на самолетах Airbus A319. Время полета составит чуть больше трех часов. Периодичность рейсов рассчитана на сезонный спрос — с апреля по октябрь.