Юрту установили на глубине 650 метров под землей в Жезказгане

«Работаем 12 часов. Обед с 13:00 до 14:00. Это время хочется провести в чистом месте, хорошо пообедать. Наша юрта расположена на семь этажей под землей. Работа шахтера — сложная. Здесь они могут на некоторое время почувствовать уют родного дома», — поделился руководитель участка рудника «Жомарт» Акбейсен Кайырбеков.