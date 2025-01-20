Юрту установили на глубине 650 метров под землей в Жезказгане

Идея принадлежит Акбейсену Кайырбекову. Он и еще около тысячи горняков работают вахтовым методом на шахте «Жомарт», расположенной в 200 км от Жезказгана.
Акбейсен Кайырбеков рассказывает, что идея соорудить юрту в шахте пришла неспроста. Так он хотел создать уголок домашнего очага.
«Работаем 12 часов. Обед с 13:00 до 14:00. Это время хочется провести в чистом месте, хорошо пообедать. Наша юрта расположена на семь этажей под землей. Работа шахтера — сложная. Здесь они могут на некоторое время почувствовать уют родного дома», — поделился руководитель участка рудника «Жомарт» Акбейсен Кайырбеков.
Юрту шахтеры украсили казахскими национальными инструментами, портретами известных ханов и героев, а также ветеранов, внесших вклад в развитие промышленности этого региона. Есть и кресло, спроектированное в ханском стиле.
«У Акбейсена много идей. Одну из них мы поддержали. Помогли подготовить помещение, сделать декорирование. Думаю, юрта важна для патриотизма, а еще повышения морального духа, потому что работать под землей — тяжелый труд», — рассказал главный инженер рудника Ербол Биболов.
Помимо юрты Акбейсен Кайырбеков реализовал еще несколько проектов. В будущем он планирует превратить небольшой участок на территории шахты в зеленый парк. Здесь уже высажено много фруктовых деревьев и установлены статуи различных животных и птиц.