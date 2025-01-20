Освобожденные израильские заложницы получили от ХАМАС пакеты с подарками

Ранее сообщалось, что три заложницы, освобожденные палестинским движением ХАМАС, прибыли в больницу, где воссоединились со своими семьями и получили медицинскую помощь. Власти Израиля продолжают следить за ситуацией и обеспечивать необходимую поддержку освобожденным.