Освобожденные израильские заложницы получили от ХАМАС пакеты с подарками

Израильские заложницы, освобожденные в секторе Газа, получили от палестинского движения ХАМАС пакеты с сувенирами, сообщает Ynet.
В публикации отмечается, что все три заложницы получили от ХАМАС сумки с «подарками и сувенирами», включая фотографию сектора Газа.
Ранее сообщалось, что три заложницы, освобожденные палестинским движением ХАМАС, прибыли в больницу, где воссоединились со своими семьями и получили медицинскую помощь. Власти Израиля продолжают следить за ситуацией и обеспечивать необходимую поддержку освобожденным.
Напомним, 19 января канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила о начале действия режима прекращения огня в секторе Газа.