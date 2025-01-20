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Освобожденные израильские заложницы получили от ХАМАС пакеты с подарками

Среди сувениров были фотографии сектора Газа.

Источник: Аргументы и факты

Израильские заложницы, освобожденные в секторе Газа, получили от палестинского движения ХАМАС пакеты с сувенирами, сообщает Ynet.

В публикации отмечается, что все три заложницы получили от ХАМАС сумки с «подарками и сувенирами», включая фотографию сектора Газа.

Ранее сообщалось, что три заложницы, освобожденные палестинским движением ХАМАС, прибыли в больницу, где воссоединились со своими семьями и получили медицинскую помощь. Власти Израиля продолжают следить за ситуацией и обеспечивать необходимую поддержку освобожденным.

Напомним, 19 января канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила о начале действия режима прекращения огня в секторе Газа.