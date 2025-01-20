В Омске на улице 1-я Казахстанская ввели в эксплуатацию склад

В Омске на Левобережье по адресу улица 1-я Казахстанская, 3б появился специализированный склад для хранения металлических конструкций. Объект прошел госприемку и получил разрешение на ввод в эксплуатацию от специалистов департамента архитектуры омской мэрии.
Как рассказали в администрации Омска, построил объект индивидуальный предприниматель. Площадь помещений составляет 1 276,6 кв. м. Одноэтажное здание соответствует нормам пожарной безопасности, также застройщик организовал зоны для погрузки и выгрузки грузовых автомобилей.
Ранее мы писали, что в Чкаловском поселке на улице Индустриальной также появились два новых складских помещения. Застройщиком выступило ООО «Планета-Центр».