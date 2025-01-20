Сырский признал, что Киев не способен перехватить «Орешник»

Украина не располагает средствами для перехвата российских гиперзвуковых ракет средней дальности комплекса «Орешник». С таким заявлением выступил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
По его словам, на данный момент у Украины нет средств, способных перехватить российские ракеты.
Ранее военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис отметил, что новейшая российская ракетная система «Орешник» в сочетании с другими средствами поражения способна нанести значительный урон противнику. Он подчеркнул, что удар ракетой «Орешник» в первую очередь нацеливается на уничтожение всех оборонительных сооружений и укреплений.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в свою очередь отмечал, что Для окончательной победы в специальной военной операции у России есть не только «Орешник».