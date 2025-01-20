В России усовершенствовали технологию добычи трудноизвлекаемой нефти

КРАСНОЯРСК, 20 января. /ТАСС/. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) усовершенствовали наносуспензии, которые могут применяться для увеличения нефтеотдачи на месторождениях углеводородов с трудноизвлекаемыми запасами. Об этом ТАСС сообщил соавтор исследования, младший научный сотрудник лаборатории физико-химических технологий разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов СФУ Роман Ваганов.
«Было доказано, что наносуспензии диоксида кремния эффективно работают на низкоминерализованных месторождениях нефти, где концентрация соли 5−10 г на литр. Но ряд месторождений, особенно в Восточной Сибири, обладают высокой минерализацией — до 300 г на литр. В такой среде наносуспензии становятся неустойчивыми. И мы стабилизировали их», — рассказал Ваганов.
По его словам, изучив различные добавки-стабилизаторы, исследователи выяснили, что добавление солей лимонной и винной кислот, а также малоновой кислоты в концентрации 1% позволяет поддерживать высокий уровень стабильности наносуспензий на основе высокоминерализованных растворов. При этом такие стабилизаторы доступны и дешевы в применении.
Исследователь отметил, что около 30% российских месторождений нефти обладают высоким содержанием солей и суспензиями с такими стабилизаторами уже заинтересовали представителей российской нефтедобывающей отрасли. Исследование было проведено в рамках госзадания Министерства науки и высшего образования РФ.
Наносуспензии являются передовой разработкой, с помощью жидкостей с наночастицами, которые закачиваются в пласт, увеличивая эффективность извлечения нефти.
СФУ — первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Это один из крупнейших университетов восточной части России.