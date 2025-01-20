В России усовершенствовали технологию добычи трудноизвлекаемой нефти

«Было доказано, что наносуспензии диоксида кремния эффективно работают на низкоминерализованных месторождениях нефти, где концентрация соли 5−10 г на литр. Но ряд месторождений, особенно в Восточной Сибири, обладают высокой минерализацией — до 300 г на литр. В такой среде наносуспензии становятся неустойчивыми. И мы стабилизировали их», — рассказал Ваганов.