Ричмонд
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летевший в Барнаул самолёт вернулся в красноярский аэропорт из-за неисправности

Ведётся проверка.

Источник: Krasnoyarskmedia

19 января около 21:00 самолёт авиакомпании «КрасАвиа», летевший в Барнаул из Красноярска, вернулся в международный аэропорт Красноярск им. Д. А. Хворостовского из-за возникшей технической неисправности. Транспортная прокуратура ведёт проверку.

Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, посадка произведена в штатном режиме. На борту находились четыре члена экипажа, 35 пассажиров, в том числе три ребёнка. Воздушное судно отстранили от эксплуатации, пока выясняются обстоятельства и причины произошедшего.