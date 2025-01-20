Летевший в Барнаул самолёт вернулся в красноярский аэропорт из-за неисправности

Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, посадка произведена в штатном режиме. На борту находились четыре члена экипажа, 35 пассажиров, в том числе три ребёнка. Воздушное судно отстранили от эксплуатации, пока выясняются обстоятельства и причины произошедшего.