«Ъ» узнал об иске семьи отравившегося минералкой бизнесмена Гусова на ?1,5 млрд

Она также сообщила, что запах уксуса сохранялся в доме и во дворе, где разбилась бутылка, на протяжении двух недель. Похожие показания дали еще около десяти человек — друзья и родственники пострадавшего, а также врачи и полицейские, которые участвовали в расследовании.