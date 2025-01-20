Телевидение отключили в пяти городах Иркутской области 20 января

«В указанный период жители не смогут получить доступ к каналам РТРС-1, включая “Первый канал”, “Россия-1”, “Матч ТВ”, “НТВ”, “Россия-К”, “Россия-24”, “Карусель”, ОТР и ТВ-центр, а также к каналам РТРС-2, таким как РЕН ТВ, СПАС, СТС, “Домашний”, ТВ-3, “Пятница”, “Звезда”, ТНТ, МИР и Муз-ТВ. Также временно будут недоступны радиостанции “Звезда FM”, “Радио России”, ГТРК Иркутск, “Маяк” и “Вести FM”», — сообщается на РТРС.