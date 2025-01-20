Телевидение отключили в пяти городах Иркутской области 20 января

Это коснулось таких городов, как Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское на юге региона и Братск, Усть-Илимск на севере. Отключение временное, объясняется профилактическими работами, которые пройдут с 9 утра до 18 часов вечера.
Практически весь день иркутским домохозяйкам и пенсионерам не имеет смысла включать телевизор — он будет показывать заставку и всё.
«В указанный период жители не смогут получить доступ к каналам РТРС-1, включая “Первый канал”, “Россия-1”, “Матч ТВ”, “НТВ”, “Россия-К”, “Россия-24”, “Карусель”, ОТР и ТВ-центр, а также к каналам РТРС-2, таким как РЕН ТВ, СПАС, СТС, “Домашний”, ТВ-3, “Пятница”, “Звезда”, ТНТ, МИР и Муз-ТВ. Также временно будут недоступны радиостанции “Звезда FM”, “Радио России”, ГТРК Иркутск, “Маяк” и “Вести FM”», — сообщается на РТРС.
Впрочем, к вечеру, когда рабочий день закончится и основная масса жителей региона вернётся домой, можно будет включать телевизор. Программа передач, которую публиковали заранее все СМИ региона, включая АиФ-Иркутск, действительна и будет транслироваться.