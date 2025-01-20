Свердловское управление ГАИ разъяснило особенности обмена и продления прав

При этом водители должны учитывать, что права, срок действия которых истекал в 2022 году и был продлён на 3 года, следует заменить в этом году. Для этого нужна стандартная процедура замены: следует пройти медосвидетельствование, оплатить госпошлину и обратиться в ведомство.