Свердловское управление ГАИ разъяснило особенности обмена и продления прав

При этом водители должны учитывать, что права, срок действия которых истекал в 2022 году и был продлён на 3 года, следует заменить в этом году. Для этого нужна стандартная процедура замены: следует пройти медосвидетельствование, оплатить госпошлину и обратиться в ведомство.
Водители, не заменившие права вовремя, могут быть привлечены по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, предусматривающей штраф от 5 до 15 тыс. руб. и отстранение от управления ТС.
Автомобилисты, права которых истекали с 1 января до 31 декабря 2023 года и были продлены на 3 года, должны произвести замену документов в 2026 году.
Несмотря на указанное продление, заменить права следует при изменении личных данных водителя (при смене фамилии, повреждении документа, утрате или краже, изменении состояния здоровья водителя, которое может повлиять на управление ТС).
Записаться на получение прав можно через «Госуслуги». Оплатить заявление можно онлайн, оплатив госпошлину через портал, водитель получит скидку 30%, сообщила пресс-служба Управления ГАИ ГУ МВД России по Свердловской области.
Как сообщалось ранее, в прошедшие выходные на дорогах Екатеринбурга прошло профилактическое мероприятие «Стоп-контроль». Акция была ориентирована на выявление водителей, грубо нарушающих ПДД. В первую очередь обращалось внимание на людей, которые позволили себе управлять ТС в состоянии алкогольного опьянения.