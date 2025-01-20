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«Музыкальные деревья» появились в 55-й школе Красноярска

Необычный оркестр создали ученики школы под вдохновением от музыки Петра Чайковского.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В 55-й школе Кировского района Красноярска появились «музыкальные деревья». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Необычный оркестр создали ученики школы. Старшеклассники создали из фанеры музыкальные инструменты, а младшие ребятишки нарисовали глазки, улыбки, галстуки-бабочки и смастерили ручки.

Как признают сами дети, их на творчество вдохновила классическая музыка Петра Ильича Чайковского, чей 185-летний юбилей жители России отметят в этом году.

Заменили в учебном заведении и привычную трель школьного звонка на всемирно известные музыкальные фрагменты из «Щелкунчика», «Лебединого озера» и других произведений Чайковского.