«Музыкальные деревья» появились в 55-й школе Красноярска

В 55-й школе Кировского района Красноярска появились «музыкальные деревья». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Необычный оркестр создали ученики школы. Старшеклассники создали из фанеры музыкальные инструменты, а младшие ребятишки нарисовали глазки, улыбки, галстуки-бабочки и смастерили ручки.
Как признают сами дети, их на творчество вдохновила классическая музыка Петра Ильича Чайковского, чей 185-летний юбилей жители России отметят в этом году.
Заменили в учебном заведении и привычную трель школьного звонка на всемирно известные музыкальные фрагменты из «Щелкунчика», «Лебединого озера» и других произведений Чайковского.