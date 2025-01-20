В России предложили новый недорогой способ производства радиофармпрепаратов

В министерстве уточнили, что в основе предлагаемой технологии производства изотопов молибдена-99 — генерация нейтронов при прохождении протонного пучка через металлическую мишень и последующее облучение нейтронами пластинки из природного молибдена. Технология может быть использована не только для молибдена-99, но и для получения других важных изотопов, например, лютеция-177 и рения-188, которые активно используются в лечении онкологических заболеваний.