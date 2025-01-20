В России предложили новый недорогой способ производства радиофармпрепаратов

ТОМСК, 20 января. /ТАСС/. Технологию получения изотопов для ядерной медицины смоделировали исследователи Томского государственного университета (ТГУ) и Физического института имени П. Н. Лебедева (ФИАН). Новая технология универсальна и позволяет получать изотопы непосредственно в центрах ядерной медицины, что снижает логистические издержки и позволяет удешевить протонную онкотерапию, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Ключевым элементом технологии выступает действующий на базе ФТЦ ФИАН им. П. Н. Лебедева РАН (Протвино) протонный ускоритель “Прометеус”, основное назначение которого — протонная терапия онкологических заболеваний. Ученые предложили использовать ускоритель для производства изотопов молибдена-99, который в свою очередь служит для получения технеция-99m — основного диагностического радионуклида современной ядерной медицины», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что в основе предлагаемой технологии производства изотопов молибдена-99 — генерация нейтронов при прохождении протонного пучка через металлическую мишень и последующее облучение нейтронами пластинки из природного молибдена. Технология может быть использована не только для молибдена-99, но и для получения других важных изотопов, например, лютеция-177 и рения-188, которые активно используются в лечении онкологических заболеваний.
«Мы провели компьютерное моделирование этого процесса и показали, что при заданных характеристиках ускорителя “Прометеус” эффективность производства изотопов может быть очень высокой, особенно в отношении изотопа молибдена. Проведенное моделирование позволило определить ключевые параметры системы. Например, было установлено, что максимальная эффективность достигается при толщине мишени в 1 мм, это позволяет достигать высокой производительности при минимальном расходе материала», — приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника лаборатории анализа данных физики высоких энергий ТГУ Владимира Иванченко.
Главное преимущество новой технологии — в ее универсальности: установка позволяет совмещать производство изотопов с основными функциями ускорителя, в частности, терапевтическим использованием. Это делает возможным получение необходимых изотопов непосредственно на площадках лечебно-диагностических центров ядерной медицины, снижая логистические издержки и делая высокотехнологичную медицину доступнее.
О проекте.
Моделирование выполнено в рамках масштабного проекта, поддержанного мегагрантом правительства РФ. В рамках пятилетнего проекта междисциплинарная группа ученых решает несколько задач. Основная заключается в моделировании детекторов и физических процессов для экспериментов на российском адронном суперколлайдере NICA, построенном в Дубне. Наряду с этим проект поможет развивать несколько прикладных направлений, одним из которых является ядерная медицина. Проект продлится до конца 2028 года. Сумма финансирования составляет 500 млн рублей.