Закрылся главный ледовый городок Екатеринбурга

Накануне, 19 января, в городке состоялось заключительное мероприятие — «Ледовый штурм». Соревнования были приурочены к 90-летию журнала «Уральский следопыт», в них приняли участие 60 скалолазов. В первенстве Екатеринбурга участвовали дети от 13 до 15 лет, в чемпионате города — спортсмены от 16 и старше. Они состязались в двух дисциплинах — на скорость и трудность, покоряя ледовую колонну высотой 15 м.
По словам главного судьи соревнований Павла Иванова, спортсмены высоко оценили новые трассы. «На площади 1905 года, где соревнования проводились раньше, было очень плотно. Сейчас места больше, просторнее. Есть где размахнуться. Зрители, судьи, спортсмены — никто никому не мешает», — рассказал Иванов.