Закрылся главный ледовый городок Екатеринбурга

Накануне, 19 января, в городке состоялось заключительное мероприятие — «Ледовый штурм». Соревнования были приурочены к 90-летию журнала «Уральский следопыт», в них приняли участие 60 скалолазов. В первенстве Екатеринбурга участвовали дети от 13 до 15 лет, в чемпионате города — спортсмены от 16 и старше. Они состязались в двух дисциплинах — на скорость и трудность, покоряя ледовую колонну высотой 15 м.