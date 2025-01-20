Где в Омске в понедельник скопились самые большие пробки и аварии

Согласно карте ресурса, крупная пробка этим утром скопилась у моста имени 60 лет ВЛКСМ со стороны правого берега — там стоит значок о ДТП в правом ряду в сторону центра. Еще одна авария наблюдается на съезде с моста в направлении Левобережья, что тоже спровоцировало затор. По улицам 70 лет Октября, Конева и 3-й Енисейской — также пробки.