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Где в Омске в понедельник скопились самые большие пробки и аварии

Утром понедельника, 20 января 2025 года, в Омске наблюдаются плотные заторы на дорогах, которые сервис Яндекс Пробки оценивает в 7 баллов из 10.

Источник: SuperOmsk.ru

Согласно карте ресурса, крупная пробка этим утром скопилась у моста имени 60 лет ВЛКСМ со стороны правого берега — там стоит значок о ДТП в правом ряду в сторону центра. Еще одна авария наблюдается на съезде с моста в направлении Левобережья, что тоже спровоцировало затор. По улицам 70 лет Октября, Конева и 3-й Енисейской — также пробки.

Еще два ДТП зафиксированы при движении на мост у Телецентра — со стороны правого и со стороны левого берега, что тоже привело к большим пробкам — на Заозерной, проспекте Мира и Лукашевича.

На перекрестке проспекта Маркса с улицей Маршала Жукова также зафиксирована авария, а также скопившаяся перед ней пробка от самого Ленинградского моста.

Пробки утром понедельника образовались и по улицам Партизанской, Щербанева, Думской, проспекту Маркса, Гагарина, Герцена, Орджоникидзе, Красный Путь, 2-й Восточной, 22-го Партсъезда, 2-й Барнаульской.