Рид Буше стал лучшим снайпером омского «Авангарда» в КХЛ

Всего в истории «Авангарда», которая берет начало с 1950 года, Буше занимает 16-е место по забитым голам, опережая таких легенд, как Виктор Граф и Анатолий Мыкало. Он может превзойти достижение Антона Курьянова (153 гола) уже в текущем сезоне.