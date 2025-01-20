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Рид Буше стал лучшим снайпером омского «Авангарда» в КХЛ

За 264 проведенных матча Буше забросил 145 шайб.

Источник: Комсомольская правда

Рид Буше побил рекорд клуба КХЛ по количеству голов и вошел в топ-5 снайперов клуба с момента его дебюта в высшем эшелоне. Результаты нападающего омской команды обсуждает весь хоккейный мир. За 264 проведенных матча Буше забросил 145 шайб.

Всего в истории «Авангарда», которая берет начало с 1950 года, Буше занимает 16-е место по забитым голам, опережая таких легенд, как Виктор Граф и Анатолий Мыкало. Он может превзойти достижение Антона Курьянова (153 гола) уже в текущем сезоне.

Фото: КХЛ.

Лидером по этому показателю является Игорь Жилинский с 241 шайбой.

Ранее мы смогли узнать у Рида Буше, как он оценивает игру омского клуба в текущем сезоне.