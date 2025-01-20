В Башкирии ожидаются температурные качели от 0 до −28 градусов

По прогнозу синоптиков Башгидромета, 20 января Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, местами до умеренного. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем 0,-5°.
21 января снег продолжится ночью. Днем местами и небольшой. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем −7,-12°, с понижением в течение дня до −17,-22°.
22 января осадки возможны ночью. Ветер северный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −18,-23° при прояснениях до −28°, днем −15,-20°.