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В Башкирии ожидаются температурные качели от 0 до −28 градусов

В Башкирии ожидаются температурные качели от 0 до −28 градусов. При этом осадки сохранятся.

Сейчас в Ричмонде: -1° 4 м/с 86% 756 мм рт. ст. +4°
Источник: Freepik

По прогнозу синоптиков Башгидромета, 20 января Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, местами до умеренного. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем 0,-5°.

21 января снег продолжится ночью. Днем местами и небольшой. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем −7,-12°, с понижением в течение дня до −17,-22°.

22 января осадки возможны ночью. Ветер северный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −18,-23° при прояснениях до −28°, днем −15,-20°.