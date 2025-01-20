В Башкирии ожидаются температурные качели от 0 до −28 градусов

21 января снег продолжится ночью. Днем местами и небольшой. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем −7,-12°, с понижением в течение дня до −17,-22°.