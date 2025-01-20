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Начало рабочей недели в Башкирии ознаменуется потеплением

После теплого понедельника в регионе ударят морозы.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на начало недели в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, понедельник, 20 января, ознаменуется теплой и влажной погодой. Столбики термометров покажут днем 0…-5 градусов.

Характер погоды сильно изменится во вторник, 21 января. На дорогах Башкирии образуются снежные накаты, заносы и гололед. Ветер с южного переменится на северный и принесет существенное похолодание.

— Температура воздуха ночью и днем −7,-12°, с понижением в течение дня до −17,-22°, — заключили в Башгидрометцентре.

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