Терминалы «СберТройки» создали очередь на станции метро «Золотая Нива’в Новосибирске

В Новосибирске 20 января на станции метро «Золотая Нива» образовалась очередь на новых терминалах «СберТройки». Об этом «Прецеденту» сообщила местная жительница Ольга Гришина.
По словам сибирячки, один из терминалов перестал принимать оплату.
— В очереди стояли более 10 человек. Всего на «Золотой Ниве» два новых терминала. Второй установили только неделю назад. Он как раз и вышел из строя, — рассказала Ольга.
Как уточнили «Прецеденту» в пресс-службе новосибирского метрополитена, в работе «СберТройки» произошел сбой.
— Инженеры устраняют неполадки. На данный момент ни на одном из проходов нет очереди. Какие-то проблемы с новой платежной системой неизбежны. Но ситуация все равно будет улучшаться, — поделились в метрополитене.
Похожий инцидент с терминалами произошел неделю назад на станции «Площадь Маркса». Люди стояли в очереди по 18 минут, потому что оплата не проходила.
Между тем, 21 января с 10:00 до 12:00 в общественной приемной губернатора состоится прямая телефонная линия по теме: «Об изменениях в системе оплаты проезда в общественном транспорте на территории Новосибирской области».
— Консультировать граждан будут специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства и министерства цифрового развития Новосибирской области, департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, ООО «СберТройка». Задать свои вопросы новосибирцы смогут по бесплатному телефону 8−800−101−84−73, — сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, проблемы с новой платежной системой «СберТройка» начались с первых дней ее эксплуатации. Льготники столкнулись с тем, что социальные карты неожиданно перестали работать. Кроме того, сибиряки жаловались на «кабальные» условия «СберТройки».
Глеб ИВАНОВСКИЙ.