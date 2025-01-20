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Двух нелегальных кредиторов нашли в Иркутской области

Одна из компаний — ломбард в Иркутске, работающий без разрешения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Двух нелегальных кредиторов нашли в Иркутской области в ноябре — декабре 2024. Эти компании работали без лицензии и регулятора, а также незаконно выдавали займы. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном отделении Банка России.

Одна из организаций — это комиссионный магазин в Качугском районе, они прикрывались вывеской ломбарда. А другая — ломбард в Иркутске, работающий без разрешения.

— Если связаться с нелегальным кредитором, можно потерять залог и столкнуться с незаконными способами взыскания денег. Поэтому прежде, чем подписать договор, необходимо проверить организацию, — рассказал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Все официальные компании указаны в справочнике. Если в реестрах данных кредиторов нет, то велика вероятность, что они работают без разрешения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске за неделю в авариях пострадали 19 человек, погибла школьница.