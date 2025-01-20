В Омской области с января вырастут пособия для семей с детьми

Например, единого пособия, которое Отделение Социального фонда России по Омской области сегодня предоставляет на 139 тысяч детей и 1900 беременных женщин. По действующим правилам, размер пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в Омской области на ребенка или трудоспособного взрослого.
Отделение Социального фонда России по Омской области автоматически пересчитает размер пособий и в феврале перечислит повышенные выплаты за январь.
"После повышения единое пособие на детей до 17 лет составит в Омской области от 7,5 тысяч рублей до 14,9 тысяч рублей. Указанные суммы являются эквивалентом 50%, 75% и 100% прожиточного минимума на ребенка. Одна из трех сумм пособия назначается в зависимости от уровня доходов семьи: чем он меньше, тем, соответственно, больше размер предоставляемой выплаты.
Единое пособие для беременных женщин после повышения в Омской области составит от 8,4 тысяч рублей до 16,8 тысяч рублей", — рассказывает управляющий Отделением СФР по Омской области Ольга Ступичева.
Детские пособия, как правило, выплачиваются Отделением СФР по Омской области в каждом новом месяце за предыдущий месяц. При этом пособия за декабрь 2024 года семьи получили досрочно — 25 декабря 2024 года. Они перечислены в прежнем размере. Помимо этого, в январе и феврале Отделение СФР по Омской области также увеличит ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка.
Проиндексированные выплаты за январь 2025 года с учетом новых прожиточных минимумов поступят родителям в начале февраля.
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет до 68 995,48 рублей.
Пособие по беременности и родам (за отпуск продолжительностью 140 дней) будет выплачиваться в пределах от 118 778, 80 до 794 355,80 рубля. Конкретная сумма пособия зависит от зарплаты мамы.