В Омской области с января вырастут пособия для семей с детьми

Детские пособия, как правило, выплачиваются Отделением СФР по Омской области в каждом новом месяце за предыдущий месяц. При этом пособия за декабрь 2024 года семьи получили досрочно — 25 декабря 2024 года. Они перечислены в прежнем размере. Помимо этого, в январе и феврале Отделение СФР по Омской области также увеличит ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка.