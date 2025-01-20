Хоккеисты пермского «Молота» одержали победу над «Барсом» из Казани 19 января, сообщает «Новый компаньон».
Игра проходила в столице Татарстана.
Спортсмены из Перми обыграли противника со счётом 5:2. В составе «Молота» голы забили Даниил Лапин, Денис Голубев, Илья Николаев, Виктор Пластинин и Владимир Михасёнок.
«Счёт игры 5:2, но соперник сегодня играл здорово, особенно в первом периоде. Это была была бескомпромиссная борьба, “в тело”, без прокатов. Хорошая игра, которая, думаю, и зрителям понравилась. Настоящий мужской хоккей. Те моменты, которые у нас были, мы хорошо использовали. Хотя и у “Барса” в первом периоде были два хороших выхода. А так, на протяжении всего матча чёткой уверенности не было. Хорошо, что пятый гол забили. В любом случае хочу поблагодарить соперника за хорошую игру. Ну, а мы идём дальше», — прокомментировал игру главный тренер «Молота» Евгений Попихин.
Следующая игра «Молота» пройдёт 21 января против ХК «Челны» в Набережных Челнах.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в декабре ХК «Молот» из Перми и «Челны» обменялись молодыми спортсменами. «Молотобоец» Кирилл Устименко перебрался в Набережные Челны, а в пермский клуб влились нападающий Эмиль Галиаскаров и защитник Кирилл Басистый.