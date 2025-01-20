Хоккеисты пермского «Молота» одержали победу над «Барсом» из Казани

«Счёт игры 5:2, но соперник сегодня играл здорово, особенно в первом периоде. Это была была бескомпромиссная борьба, “в тело”, без прокатов. Хорошая игра, которая, думаю, и зрителям понравилась. Настоящий мужской хоккей. Те моменты, которые у нас были, мы хорошо использовали. Хотя и у “Барса” в первом периоде были два хороших выхода. А так, на протяжении всего матча чёткой уверенности не было. Хорошо, что пятый гол забили. В любом случае хочу поблагодарить соперника за хорошую игру. Ну, а мы идём дальше», — прокомментировал игру главный тренер «Молота» Евгений Попихин.