Омский «Авангард» сыграет на выездных матчах без Ткачёва

Хоккейный клуб «Авангард» определил состав для предстоящей выездной серии. В списках на матчи с «Салаватом Юлаевым» 20 января в Уфе и с «Автомобилистом» 22 января в Екатеринбурге не будет нападающего Владимира Ткачёва, который сейчас восстанавливается после травмы.
Напомним, главный тренер Ги Буше сообщил, что хоккеист уже начал тренироваться, но пока работает отдельно от основной группы. Тренер уточнил, что возврат игрока в общую тренировочную деятельность ещё не определён.
Буше добавил, что для клуба первоочередной задачей остаётся здоровье хоккеиста. Важно избегать повторных травм, поэтому возвращение Ткачёва в команду произойдёт только тогда, когда он будет готов к полным нагрузкам. Напоминаем, что травма, полученная Ткачёвым в конце июля, связана с повреждением ахиллова сухожилия во время тренировок.
Читайте также на портале Om1.ru.
И. о. главного тренера «Авангарда» рассказал, когда команда должна заиграть по новой системе.