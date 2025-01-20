Омский «Авангард» сыграет на выездных матчах без Ткачёва

Буше добавил, что для клуба первоочередной задачей остаётся здоровье хоккеиста. Важно избегать повторных травм, поэтому возвращение Ткачёва в команду произойдёт только тогда, когда он будет готов к полным нагрузкам. Напоминаем, что травма, полученная Ткачёвым в конце июля, связана с повреждением ахиллова сухожилия во время тренировок.