В Пермском крае за порядком на крещенских купаниях следили 32 тысячи полицейских

В Перми в ночь с 18 на 19 января прошли крещенские купания. За порядком и безопасностью процесса следили 32,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Помимо полицейских порядок на мероприятиях, посвященных празднику Крещения Господня, обеспечивали военнослужащие Росгвардии, сотрудники МЧС России, представители частных охранных организаций, участники общественных формирований правоохранительной направленности.
В ведомстве отметили, что во время купаний правонарушений общественного порядка зафиксировано не было.