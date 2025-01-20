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В Пермском крае за порядком на крещенских купаниях следили 32 тысячи полицейских

Во время купаний правонарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Источник: Комсомольская правда

В Перми в ночь с 18 на 19 января прошли крещенские купания. За порядком и безопасностью процесса следили 32,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Помимо полицейских порядок на мероприятиях, посвященных празднику Крещения Господня, обеспечивали военнослужащие Росгвардии, сотрудники МЧС России, представители частных охранных организаций, участники общественных формирований правоохранительной направленности.

В ведомстве отметили, что во время купаний правонарушений общественного порядка зафиксировано не было.