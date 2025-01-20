Андрей Лебедев из Балаганского района героически погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Балаганский район Иркутской области — «за ленточкой» погиб Андрей Лебедев. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации района.
Мужчина родился в Балаганске. Жил, учился и работал в родном поселке, друзья отзывались о нем как о добром и понимающем человеке.
— 47-летний герой пал в бою 4 декабря 2024 в районе поселка Новоалексеевка, — уточняют в администрации.
Пока неизвестно, где и когда состоится прощание с Андреем Лебедевым. Эту информацию сообщат позже.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Алексей Султанов из Тулуна героически погиб в зоне СВО. «За ленточку» он отправился добровольцем, проявив мужество, отвагу и смелость. Мужчину проводят в последний путь сегодня, 20 января в родном городе.