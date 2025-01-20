В РФ разработали способ защиты информации внутри линии связи

Ученые создали систему для генерации и распределения закрытых криптографических ключей (и соответствующие протоколы шифрования) на физическом уровне с использованием сверхдлинного волоконного лазера в качестве канала связи. Этот способ позволяет пользователям обмениваться информацией без опасения, что ее перехватят, поскольку наличие долговременного доступа к физическому каналу, через который осуществляется передача данных, делает систему потенциально уязвимой: современные вычислительные технологии, а также утечка ключей шифрования могут позволить злоумышленнику дешифровать перехваченные в канале связи данные.