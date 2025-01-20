В РФ разработали способ защиты информации внутри линии связи

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Пресс-служба Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщила о разработке метода физической защиты информации в телекоммуникационных каналах связи с помощью криптографических систем — программных и программно-аппаратных комплексов шифрования.
«Ученые Новосибирского государственного технического университета предложили способ защищенной передачи информации через волоконно-оптические линии связи. Разработка обеспечивает криптографическую защиту передаваемых данных на физическом уровне за счет оригинального механизма лазерной генерации непосредственно в линии связи», — сказали ТАСС в вузе.
Ученые создали систему для генерации и распределения закрытых криптографических ключей (и соответствующие протоколы шифрования) на физическом уровне с использованием сверхдлинного волоконного лазера в качестве канала связи. Этот способ позволяет пользователям обмениваться информацией без опасения, что ее перехватят, поскольку наличие долговременного доступа к физическому каналу, через который осуществляется передача данных, делает систему потенциально уязвимой: современные вычислительные технологии, а также утечка ключей шифрования могут позволить злоумышленнику дешифровать перехваченные в канале связи данные.
По словам старшего научного сотрудника лаборатории квантовой криогенной электроники, кандидата физико-математических наук, доцента Бориса Нюшкова, регистрируемые параметры информационного сигнала для внешнего наблюдателя во время передачи данных остаются неизменными. При обычном способе передачи информации между двумя сторонами-пользователями сигнал в канале связи меняется.
«Наш способ позволяет передавать данные в режиме неразличимых для стороннего наблюдателя значений битов “0” и “1”, передаваемых с помощью одинаковых лазерных импульсов, специально для того, чтобы сбить с толку любого нелегитимного наблюдателя, который хотел бы перехватить и декодировать данные», — процитировала пресс-служба Нюшкова.
Декан физико-технического факультета, доцент кафедры лазерных систем, кандидат физико-математических наук Игорь Корель утверждает, что разработка НГТУ является уникальной — до этого в мире аналогичных способов не применяли. По его словам, способ может найти применение в сферах с высокими требованиями к информационной безопасности: банковский сектор, операторы связи, государственные и корпоративные информационные реестры.