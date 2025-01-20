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Во Владивостоке определили сильнейших хоккеистов

Новый формат традиционного общегородского турнира по дворовому хоккею был представлен в этом году во Владивостоке. Игры проходили по по схеме 3×3.

Источник: Администрация Владивостока

Новый формат традиционного общегородского турнира по дворовому хоккею был представлен в этом году во Владивостоке. Игры проходили по по схеме 3×3.

В течение двух дней шесть команд, в числе которых — «Феникс», «Феникс 2», «Труд», «Русский остров», «Змеинка» и «Фанзавод», сражались за звание чемпионов. Даже установившаяся теплая погода не помешала любителям хоккея сойти в баталиях, отмечает пресс-служба мэрии.

Яркие и захватывающие игры не оставили равнодушными болельщиков: поддержать любимых хоккеистов и поболтать за команды приходили целыми семьями.

Итог встреч:

1 место — команда «Феникс»;

2 место завоевал «Труд»;

3 место — у «Фанзавода».

Поздравил победителей и призеров и вручил им награды председатель думы Владивостока Андрей Брик.

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