Во Владивостоке определили сильнейших хоккеистов

В течение двух дней шесть команд, в числе которых — «Феникс», «Феникс 2», «Труд», «Русский остров», «Змеинка» и «Фанзавод», сражались за звание чемпионов. Даже установившаяся теплая погода не помешала любителям хоккея сойти в баталиях, отмечает пресс-служба мэрии.