В крытом ледовом катке в Дальнегорске начали монтировать холодильное оборудование

«Выполнены основные мероприятия по подключению объекта к сетям тепло- и водоснабжения, установлена трансформаторная подстанция для снабжения катка электроэнергией. Окончание строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланировано в августе 2025 года», — обозначил Александр Москалев.