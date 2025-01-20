В крытом ледовом катке в Дальнегорске начали монтировать холодильное оборудование

Ввод объекта запланирован на август 2025 года.
Министр строительства Приморского края Александр Москалев проверил ход строительно-монтажных работ и отметил, что на данный момент они выполняются в соответствии с согласованным графиком.
«На объекте выполнен монтаж фундаментов, ограждающих конструкций стен ледовой арены, завершены работы по устройству кровли, железобетонной плиты под ледовое поле и монтаж системы охлаждения для него. Подрядчик приступил к установке холодильного оборудования», — подчеркнул руководитель ведомства.
В ближайшее время ожидается поставка материалов для устройства стен и кровли входной группы и административно бытового корпуса, отмечает пресс-служба краевого кабмина.
«Выполнены основные мероприятия по подключению объекта к сетям тепло- и водоснабжения, установлена трансформаторная подстанция для снабжения катка электроэнергией. Окончание строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланировано в августе 2025 года», — обозначил Александр Москалев.
В ходе рабочего совещания министр дал поручение подрядчику сохранять темпы строительства и особое внимание уделять качеству выполняемых работ.