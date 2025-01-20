Челябинскую область накроют посткрещенское потепление и снегопады

Так, в регионе сегодня ожидается облачность с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, слабые метели, на дорогах — гололедица. Воздух днём прогреется до −1…-6. Юго-западный и западный ветер будет несильным, но вполне ощутимым, с порывами до 13 метров в секунду.
В Челябинске снег пройдёт только небольшой, в основном будет стоять облачность с прояснениями. Днём столбики уличных термометров поднимутся до −2…-4. По данным «Яндекс. Погоды», ближайшей ночью в городе серьёзно похолодает, до −21. А во вторник в город пожалуют мощные снегопады, при этом морозы вновь отступят на денёк.