Челябинскую область накроют посткрещенское потепление и снегопады

В Челябинске снег пройдёт только небольшой, в основном будет стоять облачность с прояснениями. Днём столбики уличных термометров поднимутся до −2…-4. По данным «Яндекс. Погоды», ближайшей ночью в городе серьёзно похолодает, до −21. А во вторник в город пожалуют мощные снегопады, при этом морозы вновь отступят на денёк.