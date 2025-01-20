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Челябинскую область накроют посткрещенское потепление и снегопады

Погода в Челябинской области продолжает удивлять. Вместо 30-градусных морозов регион в понедельник, 20 января, и ближайшие дни накроет посткрещенское потепление до −1 градуса. Стоит морально подготовиться и к снегопадам. Подробнее о погоде рассказали в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 86% 758 мм рт. ст. +2°
Источник: Pchela.News

Так, в регионе сегодня ожидается облачность с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, слабые метели, на дорогах — гололедица. Воздух днём прогреется до −1…-6. Юго-западный и западный ветер будет несильным, но вполне ощутимым, с порывами до 13 метров в секунду.

В Челябинске снег пройдёт только небольшой, в основном будет стоять облачность с прояснениями. Днём столбики уличных термометров поднимутся до −2…-4. По данным «Яндекс. Погоды», ближайшей ночью в городе серьёзно похолодает, до −21. А во вторник в город пожалуют мощные снегопады, при этом морозы вновь отступят на денёк.