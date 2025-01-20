Власти Ленобласти модернизируют мемориальный комплекс «Дорога жизни»

Дорога жизни — ледовая трасса через Ладожское озеро, по которой с 22 ноября 1941 года начали поставлять в осажденный Ленинград продовольствие. Дорога действовала две зимы и была единственной военно-стратегической линией коммуникации для блокадного города. В период навигации перевозки на другой берег Ладоги этим маршрутом осуществлялись по воде. За все время по Дороге жизни перевезли более 16 млн тонн грузов, в том числе военного назначения, и эвакуировали более 1 млн человек.