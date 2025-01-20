Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туман и до +5°С ожидается в Беларуси в понедельник

Туман снижает видимость, затрудняет движение транспорта и увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 86% 758 мм рт. ст. +2°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 янв — Sputnik. Туман ожидается местами по Беларуси в утренние часы понедельника, сообщили в Бегидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Утром местами возможны туман и слабый гололед, днем также прогнозируется слабый туман в отдельных районах. Ветер неустойчивый слабый.

Дневная температура воздуха составит 0…+5°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что туман снижает видимость, затрудняет движение транспорта и увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Прогноз погоды по регионам.

В Минске в понедельник ожидается в основном облачная погода и без существенных осадков. Столбик термометра поднимется в белорусской столице до 0…+2°C. Ветер неустойчивый 1−5 м/с.

В Витебске, Гродно и Могилеве прогнозируются схожие погодные условия: преобладание облачной погоды, без существенных осадков, слабый туман, +1…+3°C, ветер неустойчивый 1−5 м/с.

В Гомеле и Бресте также в основном будет облачно, но немного теплее — +2…+4°C и +3…+5°C соответственно. В этих областных центрах в понедельник вероятность осадков составит 5−10%, также возможен слабый туман. Ветер неустойчивый 1−5 м/с.