Туман и до +5°С ожидается в Беларуси в понедельник

МИНСК, 20 янв — Sputnik. Туман ожидается местами по Беларуси в утренние часы понедельника, сообщили в Бегидрометцентре.
По прогнозу синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Утром местами возможны туман и слабый гололед, днем также прогнозируется слабый туман в отдельных районах. Ветер неустойчивый слабый.
Дневная температура воздуха составит 0…+5°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что туман снижает видимость, затрудняет движение транспорта и увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий.
Прогноз погоды по регионам.
В Минске в понедельник ожидается в основном облачная погода и без существенных осадков. Столбик термометра поднимется в белорусской столице до 0…+2°C. Ветер неустойчивый 1−5 м/с.
В Витебске, Гродно и Могилеве прогнозируются схожие погодные условия: преобладание облачной погоды, без существенных осадков, слабый туман, +1…+3°C, ветер неустойчивый 1−5 м/с.
В Гомеле и Бресте также в основном будет облачно, но немного теплее — +2…+4°C и +3…+5°C соответственно. В этих областных центрах в понедельник вероятность осадков составит 5−10%, также возможен слабый туман. Ветер неустойчивый 1−5 м/с.