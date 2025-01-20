Туман и до +5°С ожидается в Беларуси в понедельник

В Гомеле и Бресте также в основном будет облачно, но немного теплее — +2…+4°C и +3…+5°C соответственно. В этих областных центрах в понедельник вероятность осадков составит 5−10%, также возможен слабый туман. Ветер неустойчивый 1−5 м/с.