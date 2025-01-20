Как продвигается строительство мечетей в разных районах Крыма

«На данный момент по всему Крыму пятнадцать объектов на стадии строительства. Некоторые процентов на 60−70% готовы», — сказал Гафаров.
В Духовном управлении мусульман Крыма сообщили, что под строительство мечетей в разных районах Крыма выделено всего 53 земельных участка.
По словам Гафарова, 53 земельных участка — это большое количество, особенно, если сравнивать с тем, какой была ситуация до 2014 года.
«Когда мы сравниваем до 2014 года, тогда никаких земель не выдавалось, ничего не оформлялось. И можно посчитать по пальцам те объекты, которые были за Духовным управлением мусульман официально. Сейчас все объекты — исторические и новые, которые построены и строятся, — все оформляется. По всему Крыму государство помогает, чтобы верующие могли проповедовать свою религию. И это очень важно», — поделился Гафаров.
Он подчеркнул, что в 2024 году была достроена долгожданная мечта всех мусульман республики — Соборная мечеть, возведение которой растянулось на четверть века.
«Она строилась на протяжении 25 лет (участок был выделен в 2004 году — ред.). В прямом смысле слова шла какая-то борьба: не давали ни участка, ничего. И только после 2014 года волевым решением президента России, главы республики и благодаря муфтию Крыма наша мечта осуществилась, за что им огромная благодарность», — сказал Гафаров.
Также в прошлом году было завершено строительство мечети в селе Октябрьское в Советском районе Крыма, добавил он.
В целом же строительство религиозных сооружений остается сложным и, порой, долгим процессом, поскольку реализуется не в рамках госпрограмм, а, как правило, за счет благотворителей. Это касается и тех пятнадцати мечетей, которые сейчас возводятся в Крыму.
При этом он поделился мнением, что в 2025 году удастся опередить прошедший по количеству открытых мечетей.
«Муфтий Крыма всегда говорит, что самая главная наша цель — это образование и сохранение исламских традиционных ценностей. Для этого мечети очень важны. Чем больше их будет, тем больше там будет преподаваться. Ради этого и проводится работа», — заключил Гафаров.