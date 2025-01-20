Как продвигается строительство мечетей в разных районах Крыма

«Когда мы сравниваем до 2014 года, тогда никаких земель не выдавалось, ничего не оформлялось. И можно посчитать по пальцам те объекты, которые были за Духовным управлением мусульман официально. Сейчас все объекты — исторические и новые, которые построены и строятся, — все оформляется. По всему Крыму государство помогает, чтобы верующие могли проповедовать свою религию. И это очень важно», — поделился Гафаров.