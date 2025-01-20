Около 800 дворов будут благоустроены в Минске в 2025 году

Кроме того, жителей Минска ждут обновленные фонтаны, появятся новые локации для отдыха: по две в каждом районе. Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома обратил внимание на то, что обычно в год благоустраиваются чуть более 800 дворов.