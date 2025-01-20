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Около 800 дворов будут благоустроены в Минске в 2025 году

Мингорисполком сказал, что около 800 дворов благоустроят в 2025 году в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Около 800 дворов будут благоустроены в Минске в 2025 году. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик.

В эфире напомнили, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 1, объявив 2025 Годом благоустройства в Беларуси. И подчеркнули, что это напрямую касается вопросов качества. К примеру, особое внимание намерены уделить в том числе придомовым территориям, дворам, где будет проведен ремонт дорожного покрытия.

Кроме того, жителей Минска ждут обновленные фонтаны, появятся новые локации для отдыха: по две в каждом районе. Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома обратил внимание на то, что обычно в год благоустраиваются чуть более 800 дворов.

— В этом году, верстаются планы, тоже на этом уровне будет проходить благоустройство, — отметил Раковщик.

По его словам, внимание будут обращать на уборку, наведение порядка в частном секторе, убору в пойме рек.

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