Теле- и радиосигнал временно отключат в Иркутской области с 20 по 26 января

В Иркутской области с 20 по 26 января 2025 временно отключат теле- и радиосигнал. Как стало известно КП-Иркутск, делается это для проведения профилактических работ на станциях.
Однако пугаться не стоит, перебои будут кратковременными, а в некоторых городах их и вовсе могут отменить (или перенести) из-за непогоды. На сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети опубликовали список каналов, которые попадут под отключение.
— Речь идет о РТРС-1, а именно «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, ТВ-центр. Также будет недоступен РТРС-2, с такими каналами как РенТВ, СПАС, СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», ТНТ, МИР, МузТВ. Помехи могут возникнуть в работе радиостанции «Звезда FM», «Радио России» ГТРК Иркутск, «Маяк», «Вести FM», — сказано в сообщении.
Помимо этого известны города, в которых могут пройти отключения. Среди них Ангарск, Байроновка (прим. ред. — Тайшетский район), Братск, Иркутск, Култук и Ключи-Булак (Братский район), Новоленино (Нукутский район) и Усть-Илимск. С более подробной информацией можно ознакомиться на фотокарточках.
Сигнал временно пропадет. Фото: РТРС. Специалисты займутся профилактическими работами. Фото: РТРС.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 20 января.