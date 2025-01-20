Волгоградцев предупредили об угрозе нового штамма птичьего гриппа H5N1

Международная группа инфекционистов включила новый штамм птичьего гриппа H5N1 в перечень серьезных угроз 2025 года, сообщает «МК в Волгограде». Особую опасность патоген будет представлять, если мутирует и сможет передаваться от человека к человеку.
Птичий грипп и ранее неоднократно становился темой обсуждений, хотя вспышки заболевания в основном ограничивались популяцией птиц.
Несмотря на то что тяжелые случаи заболевания птичьим гриппом еще не фиксировались, вирус может мутировать. Инкубационный период длится до трех недель, и те, кто контактировал с зараженными, могут стать источником инфекции.
Есть риск, что, изменившись, вирус приобретет более агрессивный и опасный характер.
Для повышения иммунитета специалисты рекомендуют сбалансированно питаться, отказаться от вредных привычек, не забывать о физической активности, регулярно мыть руки, проветривать помещения и обрабатывать поверхности.