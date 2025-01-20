Для строительства съезда с «Тавриды» в Симферополе перенесли русло реки

Для строительства съезда с федеральной трассы «Тавриды» в Симферополе перенесли русло реки. Об этом сообщил главный технолог крымского строительного управления АО «ВАД» Андрей Волков.
Работы ведутся на юго-восточном объезде Симферополя. Специалисты не только строят дорогу, но и меняют рельеф. В частности, они перенесли и укрепили русло реки. Такие меры необходимы для того, чтобы построить дорогу.
«Это так называемый съезд с Тавриды, который позволит автолюбителям быстрее добираться до побережья», — рассказал Волков в эфире телеканала «Россия».
Как пояснил главный технолог, от Донского можно будет доехать до Алушты по четырехполосной трассе. Заезжать в Симферополь при этом не потребуется. На сегодняшний день первый этап работ уже завершился. Планируется, что второй закончат к осени 2025 года.