Приморье обогнало Хабаровский край по зарплатам: до Чукотки еще далеко

Напомним, в Приморье в ноябре 2024 года наблюдается замедление годовой инфляции, которая составила 9,3% по сравнению с 9,5% в октябре. Основным фактором этого снижения стало увеличение производства куриного мяса, что позволило компенсировать дефицит на рынке и расширить предложение. Также в ноябре значительно замедлился рост цен на яйца, что способствовало снижению общего уровня инфляции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.