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Приморье обогнало Хабаровский край по зарплатам: до Чукотки еще далеко

ВЛАДИВОСТОК, 20 января, ФедералПресс. Среднемесячная номинальная зарплата жителей Приморья в 2024 году составила 81,54 тысячи рублей, что на 18,5% больше, чем в 2023 году. Однако данный показатель все еще уступает среднему уровню по России и по Дальневосточному федеральному округу.

Источник: ТАСС

Так, по данным по стране, средняя зарплата составила 84,02 тысячи рублей, а по ДФО — 94,14 тысячи рублей.

Интересно, что Приморье немного обогнало Хабаровский край, где средний доход составляет 81,45 тысячи рублей. Лидером среди регионов Дальнего Востока стала Чукотка, где среднемесячная зарплата достигает 177,67 тысячи рублей.

Напомним, в Приморье в ноябре 2024 года наблюдается замедление годовой инфляции, которая составила 9,3% по сравнению с 9,5% в октябре. Основным фактором этого снижения стало увеличение производства куриного мяса, что позволило компенсировать дефицит на рынке и расширить предложение. Также в ноябре значительно замедлился рост цен на яйца, что способствовало снижению общего уровня инфляции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.