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В Омске запретят парковку вдоль улицы Коммунальной в Нефтяниках

Стоянку запретят в районе дома № 7 в обоих направлениях.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Омска вводит запрет на стоянку и парковку вдоль улицы Коммунальная в районе дома № 7. Запрет будет действовать в обе стороны. В ближайшее время на этом участке будут установлены знаки 3.28 «Стоянка запрещена».

Как подчеркнули в департаменте транспорта администрации Омска, это поможет снизить заторовую нагрузку в Нефтяниках в часы пик.

Тем, кто все же решится нарушить ПДД, может грозить штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Ранее мы писали, что в Омске на Хмельницкого появились знаки для обозначения выделенных полос.