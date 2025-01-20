В Омске запретят парковку вдоль улицы Коммунальной в Нефтяниках

Мэрия Омска вводит запрет на стоянку и парковку вдоль улицы Коммунальная в районе дома № 7. Запрет будет действовать в обе стороны. В ближайшее время на этом участке будут установлены знаки 3.28 «Стоянка запрещена».
Как подчеркнули в департаменте транспорта администрации Омска, это поможет снизить заторовую нагрузку в Нефтяниках в часы пик.
Тем, кто все же решится нарушить ПДД, может грозить штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Ранее мы писали, что в Омске на Хмельницкого появились знаки для обозначения выделенных полос.